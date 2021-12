Espanhóis colocam Samuel Umtiti na rota do Benfica já para janeiro

Samuel Umtiti, defesa-central do Barcelona, está a ser novamente colocado pela imprensa espanhola na rota do Benfica. O internacional francês de 28 anos continua sem um lugar seguro no plantel blaugrana e a grave lesão que afastará Lucas Veríssimo até ao final da temporada terá levado o Benfica a perguntar novamente pelo central, segundo avança esta quarta-feira o 'Mundo Deportivo'.Recorde-se que Lucas Veríssimo está afastado dos relvados desde sofreu a rotura do ligamento cruzado anterior na receção ao Sp. Braga, no dia 7 de novembro. A lesão, que afastará o internacional brasileiro dos relvados por um período de cerca de oito meses, foi tratada em Barcelona, no Hospital Universitário Dexeus, com intervenção cirúrgica do médico Juan Carlos Monllau.