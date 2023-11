Estala o verniz em Espanha: Barcelona indignado com federação após grave lesão de Gavi

A grave lesão de Gavi ao serviço da seleção espanhola gerou indignação no Barcelona, segundo escreve esta segunda-feira o jornal 'Mundo Deportivo', pois o clube considera que o selecionador não precisava de lançar o médio dos catalães no, uma vez que a equipa já tinha o apuramento para o Europeu de 2024 garantido.Para os catalães também não serve de consolo o dinheiro que possam vir a receber por parte da FIFA na sequência da lesão - pode chegar aos 4 ou 5 milhões - uma vez que o clube vai ficar durante largos meses sem um jogador considerado fundamental no esquema tático de Xavi.O Barça sente que a utilização de Gavi foi desnecessariamente forçada, até porque o médio, de 19 anos, esteve em todos os encontros oficiais da seleção desde que se estreou por 'La Roja' - 23 jogos a titular e 4 como suplente - e podia ter descansado nesta partida, que não tinha qualquer impacto na qualificação.Recorde-se que o jovem futebolista sofreu uma grave lesão no joelho direito e poderá ter de parar entre seis a oito meses, correndo o risco de falhar a fase final do Europeu, bem como os Jogos Olímpicos de Paris. Ainda não se sabe se terá de ser submetido a uma cirurgia.