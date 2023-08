«Estão sempre a atirar-me com as merdas»: espanhóis revelam desabafo de Dembélé no balneário do Barcelona

Ousmane Dembélé está a um passo de trocar o Barcelona pelo PSG por 50 milhões de euros , num negócio que, segundo o 'AS', nem sempre foi do seu agrado. Isto porque, numa fase inicial, o jogador reuniu-se com Xavi e garantiu que gostaria de continuar nos catalães para ganhar títulos, mas o ambiente pouco saudável que o rodeava acabou por levar à decisão final de rumar à capital francesa.A gota de água, de acordo com a mesma fonte, terá sido quando Dembélé decidiu desabafar com um companheiro no balneário do Barcelona, referindo que não tinha a certeza se queria continuar num clube onde "algumas pessoas lhe estavam sempre a atirar com as merdas". Durante essa conversa, o extremo de 26 anos sublinhou ainda que esperava "que não lhe cortassem a cabeça" e garantiu mesmo que dele "ninguém se ria".Recorde-se que, nas últimas horas, o jornalista Fabrizio Romano avançou com mais detalhes acerca do negócio de Dembélé para o PSG, frisando que os parisienses planeiam contratar o francês e Gonçalo Ramos até final da semana.