«Este João Félix é o do Benfica e não o do Atlético»: espanhóis loucos com 'genial' internacional português

"No dia em que os Joãos [sic] começaram a escrever a sua história no clube, o Barça mordeu como um tubarão". As palavras são do jornal 'Sport' que, na análise ao Barcelona-Bétis (5-0) não poupa nos elogios a Félix e Cancelo, dupla portuguesa que se estreou ontem na titularidade dos catalães. Na avaliação dos jogadores feita pela imprensa espanhola, os adjetivos são muito positivos.



O 'Sport' apelida mesmo Félix de "iluminado". "É um jogador especial e no Barcelona tem o habitat para triunfar, longe do curso de Simeone", escreve, atributos corroborados pelo 'Mundo Deportivo' que foi regressar ao "genial" João Félix... do Benfica.



"Fez um golaço e uma assistência fantasma, que demonstra que o futebol e a estatística nem sempre levam a melhor. No 1-0 mostrou aos adeptos que este português tem sangue porque a habilidade técnica com que o consumou já era conhecida. Inventou o 2-0 sem sequer tocar na bola para arrancar um sorriso a Lewandowski. E agora o que é que se faz? Dá-se a JF a assistência? Os aplausos que se ouviram são um grande sinal. Uma hora para perceber que João Félix é o do Benfica e não o do Atlético", avalia.



A 'Marca' considerou que o internacional português foi o melhor em campo - o único jogador dos catalães a receber nota 8 na avaliação -, "muito ativo e com vontade de agradar". "Não tremeu o pulso a Xavi na hora de lhe dar a titularidade consciente de que uma boa parte do futuro êxito de João Félix passa por uma subida na auto-estima. Em apenas alguns minutos e numa só tacada, o português deu razão ao técnico, a Deco, a Mendes e a Laporta porque sozinho resolveu o jogo na 1.ª parte".



Já o 'As' apelida o camisola 14 do Barça de "brilhante". "Confirmou ponto por ponto tudo o que se suspeitava dele. Transborda talento. É capaz de fazer futebol fácil e bonito, sem necessidade de estridências. (...) Este é o melhor João Félix, o que não se perde em arabescos, nem se lamenta de um golpe na cara quando a ação se desenrola em outro lugar do campo. O João Félix que se dedica a jogar e põe a bola no sítio onde quer porque tem esse dom. O que precisa o Barça para ganhar jogos em dias grandes e que vai definir, nesta temporada, qual é o seu lugar no futebol mundial".