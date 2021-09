«Estou tão desapontado como todos vocês»: Laporta deixa mensagem aos adeptos do Barcelona

O Barcelona continua a viver um momento difícil, e a derrota desta terça-feira em Camp Nou na estreia da Liga dos Campeões frente ao Bayern (0-3) evidenciou ainda mais as fragilidades do clube. Joan Laporta, presidente dos catalães, aproveitou as suas redes sociais para deixar uma mensagem de confiança aos adeptos do emblema espanhol, pedindo para "confiarem" no trabalho da direção e para não deixarem de apoiar a equipa.





Un missatge a tot el barcelonisme: confiança i suport a l’equip. No en tingueu cap dubte, ho solucionarem. Visca el Barça! pic.twitter.com/xwFur9ls7b — Joan Laporta Estruch (@JoanLaportaFCB) September 15, 2021

"Olá culés. Estou tão desapontado e irritado como todos vocês. Preciso que saibam que o que está a acontecer era uma das situações que nós já tínhamos antecipado. Peço a todos que tenham paciência e que continuem a apoiar a equipa. Peço também que confiem em nós, nas pessoas que estão a administrar o clube. Precisamos de tempo e da vossa confiança, e não tenham dúvidas de que vamos resolver esta situação. Muito obrigado e viva o Barça!".