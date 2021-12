Estrela do Barcelona alvo de críticas: «Parece que joga com 50 kg de batatas às costas»

A derrota do Barcelona diante do Bayern Muniquee o consequente afastamento dos blaugrana da Liga dos Campeões teve eco um pouco por toda a Europa e na Holanda os comentadores da 'RTL 7' não pouparam Frenkie de Jong, médio holandês da equipa culé.Ron Vlaar, jogador do AZ Alkmaar, e Dirk Kuyt, que já deixou os relvados, ambos antigos internacionais, analisaram o encontro e não gostaram da exibição do compatriota."O De Jong joga futebol como se tivesse 50 kg de batatas às costas. Sabemos o que ele pode fazer, mas não vimos nada. Acho que está fora do lugar. Certamente jogaria de outra forma num clube como o Bayern", atirou Ron Vlaar.Kuyt concordou. "Contra o Bayern não procurou espaço para rematar."