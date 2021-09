Eto'o deposita fé em Depay: «Já mostrou que pode carregar o Barcelona às costas»

Memphis Depay foi o grande reforço do Barcelona no mercado de verão. O holandês, que jogava no Lyon e foi contratado a 'custo zero', já começou a justificar a aposta dos catalães, nomeadamente do treinador e compatriota Ronald Koeman, com dois golos marcados três primeiros jogos da liga espanhola.





O avançado, de 27 anos, é a grande esperança do universo blaugrana após a saída de Lionel Messi e Samuel Eto'o, que brilhou no ataque do Barça entre 2004 e 2009, acredita que Depay tem tudo para ser a nova estrela da equipa."O Barcelona tem a sorte de ter contratado o Memphis Depay. É um jogador experiente e já mostrou que pode carregar a equipa às costas. Acredito que será ele a liderar a equipa", afirmou o antigo internacional camaronês, à margem de um evento institucional promovido pela La Liga.Patrick Kluivert, que também marcou presença no evento e representou o clube culé entre 1998 e 2004, também elogia o compatriota. "Está a ter um grande início de época no clube e na seleção. Pela forma como joga tem tudo para brilhar com a camisola do Barça", disse o antigo avançado.