Ex-agente de Griezmann sobre Messi: «É um regime de terror; ou estás com ele ou contra ele»

O antigo empresário de Antoine Griezmann justifica o fraco rendimento no avançado no Barcelona com o 'poder' de Lionel Messi. Numa reportagem da revista 'France Football' sobre o jogador francês, Éric Olhats não foi propriamente simpático para com o argentino.





"O Antoine chegou a clube em que o Messi manda em tudo. Tanto é imperador como monarca e não recebeu de bom grado a chegada do Antoine", assegura o empresário."A sua atitude foi deplorável e fazia-o sentir-se mal. Sempre ouvimos o Griezmann dizer que não tinha qualquer problema com Messi, mas nunca ouvimos o contrário. É um regime de terror; ou estás com ele ou contra ele", revelou Éric Olhats.E acrescentou: "Griezmann vai apenas tentar solucionar os seus problemas em campo, nada mais. Nunca entrará em conflito com ninguém. E não é uma questão de falta de personalidade. Ele gosta de futebol e nada mais, não quer entrar em disputas com ninguém. Já o vi passar por momentos complicados, mas vai seguir em frente. Na temporada passada, quando Griezmann chegou, Messi não lhe falou nem lhe passou a bola. Penso que isto gera um trauma por uma adaptação negativa."