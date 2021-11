Ex-candidato à presidência do Barcelona: «Deveriam pensar no regresso de Messi em 2023»

Víctor Font, antigo candidato à presidência do Barcelona, falou em entrevista ao 'El Món RAC-1' sobre a chegada de Xavi Hernández ao comando técnico do emblema culé e abordou ainda um possível regresso de... Lionel Messi."A sua saída mereceu ser pela porta da frente. O clube deve pensar em como fazer Messi voltar em 2023", referiu.Já sobre Xavi, Font sublinhou que o clube "finalmente viu que era a melhor solução". "Com Xavi, já veremos mudanças. Tive conversas com ele sobre futebol e é uma delícia ouvi-lo. Isso só me aconteceu com ele e com Guardiola", revelou, acrescentando: "sabe como trabalhar e tem ideias bem claras, é um ativo do clube. É uma pena terem perdido estes meses, mas temos de agradecer por Xavi estar à frente do projeto desportivo".Xavi assinou contrato com os catalães até junho de 2024 e tem como missão reerguer o clube, mergulhado numa crise de resultados e financeira nos últimos anos. Caso o astro argentino regresse ao Barcelona, os dois reencontrar-se-ão, uma vez que foram colegas de equipa entre 2004 e 2015.