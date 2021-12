Ex-coordenador da formação do Barcelona envolvido em escândalo de abusos sexuais a menores

O futebol espanhol foi esta sexta-feira abalado com um alegado caso de abusos sexuais a menores. De acordo com uma investigação divulgada hoje pelo 'Diari ARA', sobre Albert Benaiges, antigo coordenador do futebol de formação do Barcelona e professor de educação física, revela que o ex-responsável dos blaugrana terá alegadamente abusado de crianças durante a sua passagem por uma escola no bairro de Les Corts, em Barcelona, entre as décadas de 80 e 90.

A densa investigação, tornada esta sexta-feira publicada pelo já referido meio de comunicação, conta com testemunhos detalhados de 60 supostas vítimas dos abusos sexuais de Albert Benaiges que detalham alguns dos típicos comportamentos do antigo docente.





"Ele deu algumas revistas pornográficas a um estudante para ele guardar durante uma viagem até Andorra. Quando um menor precisava de alguma chave, ele dizia-lhes para tirarem diretamente dos bolsos das suas calças, forçando-os a colocarem as mãos no seu interior. Mandou algumas crianças do jardim de infância fazerem compras num quiosque da esquina e levarem-lhe as coisas ao seu balneário, onde as recebia completamente nu. Ia ao balneário masculino descrever o que via quando entrava no balneário feminino, cheio de meninas. Quando alguém se mostrava relutante em tomar banho com o restante grupo de colegas, ele baixava as cuecas e perguntava: 'Estás com vergonha disto?'", estes são alguns dos relatos que são divulgados pelo 'Diari ARA'.

Contactado pelo 'Diari ARA', Albert Benaiges negou qualquer tipo de abuso, lamentando, ainda assim, alguns comportamentos do passado.



Figura destacada do futebol de formação do Barcelona durante duas décadas, Albert Benaiges foi uma das pessoas que regressou ao clube catalão com vitória de Joan Laporta nas últimas eleições. O ex-coordenador estava responsável pelos escalões de benjamins e infantis. No passado dia 2 de dezembro saiu do clube por "motivos pessoais".