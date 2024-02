Ex-estrela do Barcelona recorda discussão acesa com Messi num treino: «Não éramos grandes amigos»

O antigo central Rafa Márquez dividiu o balneário com Messi no Barcelona entre 2003 e 2010, mas nem por isso desenvolveu uma amizade propriamente dita com o astro argentino. Em entrevista ao jornalista Yordi Rosado, o mexicano revelou que a relação com 'La Pulga' não era a melhor e até lembrou o dia em que os dois se desentenderam durante um treino e tiveram de ser separados... por Guardiola."Vi a estreia de Messi quando era mais jovem. Tínhamos ouvido falar que nas categorias jovens do Barcelona havia um verdadeiro fenómeno. E a verdade é que desde que chegou, isso ficou à vista de todos. Claro que tínhamos de o ajudar. Nos treinos, dava-lhe muitas ordens e ele ouvia. Sabíamos que o Leo conseguia driblar três ou quatro jogadores, mas [achávamos] que às vezes exagerava muito. Um dia, devido à minha forte insistência nesses tais ordens, aconteceu um problema entre mim e ele. Começámos a trocar algumas palavras e Guardiola teve de intervir para resolver. Não era grande amigo de Messi, éramos colegas", explicou.Recorde-se que Rafa Márquez, atualmente com 44 anos, é treinador da equipa B do Barcelona.