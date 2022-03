Ex-jogador do Sporting é "objetivo número um" do Barcelona para a próxima época

O Barcelona continua empenhado em contratar um jogador para reforçar o ataque na próxima época e, segundo o 'Sport', terá parado as investidas por Haaland. O jornal espanhol dá conta de que Raphinha, que representou o Sporting entre 2018 e 2019, superou o internacional norueguês e é o "objetivo número um" dos catalães com vista à próxima temporada.Xavi Hernández aprecia as qualidades do extremo esquerdino do Leeds, que costuma atuar pela direita, e vê o jogador brasileiro, de 25 anos, como alternativa a Dembélé, que termina contrato com os catalães no final da temporada e deverá mesmo deixar o clube.O 'Sport' diz mesmo que Raphinha, que é agenciado por Deco, tem sido "observado com lupa há meses" pelos blaugrana. Ainda assim, o Barcelona não é o único na corrida pelo extremo, já que também Chelsea, Liverpool e Bayern Munique já mostraram interesse.