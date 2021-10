Exames confirmam que Agüero sofreu uma arritmia durante o Barcelona-Alavés

Sergio 'Kun' Agüero foi hospitalizado no sábado para efetuar um "exame cardiológico", depois de se sentir indisposto no jogo com o Alavés (1-1) e já este domingo a imprensa espanhola adianta que o argentino sofreu uma arritmia. Esta informação foi avançada inicialmente pelo 'Sport' e depois também confirmada pela agência Efe.

Agüero foi vítima de dor torácica e foi transferido para um hospital para efetuar um exame cardiológico", precisou o clube catalão no Twitter.

Aos 40 minutos, Agüero sentiu-se indisposto no jogo da 12.ª jornada da Liga espanhola e acabou por ser substituído pelo brasileiro Coutinho, aos 41.

Seguindo o protocolo para este tipo de casos, o internacional 'albi-celeste' foi transportado de ambulância para um hospital de Barcelona.

"Perguntei-lhe como estava e ele disse-me que não se sentia bem. Foi levado para o hospital para ver o que tinha. Não posso dizer mais", afirmou, no final do encontro, Sergi Barjuan, que rendeu Ronald Koeman no comando técnico dos catalães.