«Fantoche»: o demolidor tweet de Piqué que mostra a desconfiança em Bartomeu

A cada hora que passa crescem os indícios da total quebra de confiança dos jogadores do Barcelona no presidente Bartomeu. Apesar dos desmentidos do líder do clube da Catalunha, a Cadena SER revelou documentos que comprovam a existência de um contrato entre o Barça e a empresa I3 Ventures, no valor de um milhão de euros e com o objetivo, segundo a versão oficial, de "zelar pela reputação do clube" nas redes sociais, mas que, na prática, geria ‘contas-fantasma’ com o propósito de difamar atuais e ex-jogadores e outras figuras do universo blaugrana. Nesse contexto, Bartomeu reuniu-se terça-feira com os pesos pesados da equipa mas desse encontro não resultou o reforço da relação entre as partes. Bem pelo contrário.





Juventus de olho em Gabriel Jesus enquanto crise agrava-se no Barcelona



Os quatro capitães da equipa reuniram-se com Bartomeu com o treinador Quique Setién como testemunha. A imprensa espanhola dá conta que os jogadores em questão não deram crédito às justificações do presidente do Barcelona e se dúvidas existissem um tweet de Piqué acabou com elas.No Twitter, o jornalista Marçal Lorente escreveu. "Há muitos anos que conheço a estrutura do Barcelona e a idiossincrasia do sócio culé e felizmente cada vez é menos manipulável e mais inteligente e sabe perfeitamente identificar quem quer chegar ao Barcelona para utilizar isso em proveito dos seus interesses mediáticos, políticos e económicos". Esta mensagem foi em tudo semelhante à que Bartomeu passou na referida reunião, daí que Piqué tenha 'explodido' também no Twitter. "Fantoche", respondeu.