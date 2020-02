Faubert: «Braithwaite não foi contratado para esfregar o balneário»

A transferência de Martin Braithwaite para o Barcelona não deixou de causar espanto à maioria dos adeptos do futebol. O avançado dinamarquês, de 28 anos, chegou para o lugar do lesionado Dembélé oriundo do Leganés, uma mudança de certa forma surpreendente... tal como a do francês Julien Faubert, em 2009, que aterrou no Real Madrid emprestado pelos ingleses do West Ham.





O antigo jogador, atualmente com 36 anos, fez o paralelismo entre as duas transferências, exortando Braithwaite a aproveitar o momento. Afinal, o Barcelona não o contratou para "esfregar o balneário". "Eu focar-me-ia nas coisas positivas. No meu caso, em França riram-se a maior parte do tempo. Já no meu país adotivo, a Inglaterra, tive muito apoio pois eles tinham visto o que podia dar. Em campo tive muitas mensagens positivas e concentrei-me nelas, sem prestar atenção aos comentários negativos", relatou, em entrevista ao 'France Football'.O antigo jogador do Real Madrid, atual treinador adjunto do Fréjus Saint-Raphaël, da National 2 francesa, sublinhou as diferenças que o internacional dinamarquês pode encontrar no Barcelona. "Se nos contrataram foi porque tecnicamente não estamos em guerra com a bola. O Barça, até mais do que o Real, é conhecido pela sua capacidade de guardar a bola. Ele tem de se adaptar à filosofia do Barcelona, especialmente aos seus movimentos, para ser opção rapidamente."Faubert jogou apenas duas partidas pelos merengues e apesar da experiência negativa mostrou-se orgulhoso do passo dado. "No meu caso, apesar da discrição e de ter jogado pouco, aprendi e progredi muito. A dificuldade era a velocidade do jogo. Aprendi a ver a solução antes de receber a bola. O real Madrid, para qualquer futebolista, é o Santo Graal."