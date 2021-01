Figo comenta caso que abala o dia em Barcelona: «Assessores de Messi merecem uma estátua»

A revelação do contrato de Messi, por parte do jornal 'El Mundo', este domingo, já mereceu um comentário de Luís Figo. O antigo internacional português - que também representou o Barcelona, tendo trocado a equipa catalão pelo Real Madrid no verão quente de 2000 - pede "uma estátua" para os representantes de Messi, comparando a gestão com a do tempo do ex-presidente Jaon Gaspart.





Los asesores de Messi merecen una estátua la gestión de la directiva del Barça sólo se puede comparar a la de Gaspar https://t.co/aas45JY78i — Luís Figo (@LuisFigo) January 31, 2021

"Assessores de de Messi merecem uam estátua. A comissão de gestão do Barcelona só pode ser comparada à de Gaspart", comentou, partilhando a capa do 'El Mundo'.Recorde-se que o Barcelona já emitiu um comunicado rejeitando qualquer responsabilidad e na divulgação do contrato, já os advogados do argentino mostram-se dispostos a avançar para a Justiça