Fisco ganha em tribunal: Barcelona tem de pagar 23 milhões de euros

O Tribunal Superior Nacional espanhol rejeitou um recurso do Barcelona e confirmou a decisão inicial do Tribunal Central Económico Administrativo (TEAC) que condenou o clube a pagar 23 M€ ao Fisco. Em causa estão rendimentos relativos a pagamentos efetuados pelos catalães a agentes de futebolistas entre 2012 e 2015. A interpretação do Barça em relação a estes valores é diferente daquela que é defendida pela autoridade tributária, mas os tribunais têm contrariado as pretensões dos catalães, que podem ainda recorrer ao Supremo Tribunal, a última instância disponível.