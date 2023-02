‘Football Leaks’ visa Barcelona

O caso dos pagamentos do Barcelona a Enríquez Negreira continua a dar que falar. De acordo com a imprensa espanhola, os valores pagos ao antigo árbitro (mais de 6,2 milhões de euros, entre 2001 e 2017) estão todos detalhados em documentos do ‘Football Leaks’, por meses e por época, com e sem IVA. Segundo a ‘Infolibre’, essas verbas chegavam às mãos de Negreira através de três empresas às quais este estava ligado.