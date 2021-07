Franceses avançam que Guardiola telefonou a Griezmann para levá-lo para Manchester

O Barcelona precisa de estabilizar a situação financeira para conseguir assegurar a renovação do contrato com Lionel Messi, que está sem clube desde o início do mês. Por isso, caso surjam oportunidades para vender ativos neste mercado de transferências, a direção do emblema blaugrana deverá aproveitar.





De acordo com o 'Footmercato', Antoine Griezmann pode ser um dos 'sacrificados', já que tem propostas de clubes europeus, sendo uma delas do Manchester City. A mesma fonte avança mesmo que Pep Guardiola terá telefonado ao avançado francês, de 30 anos, para tentar convencê-lo a rumar a Manchester.Como se sabe, os citizens viram Agüero sair para o Barcelona e procuram uma alternativa ao argentino no ataque. Harry Kane era dado como a prioridade do Manchester City, mas o preço pedido pelo Tottenham afasta o jogador do atual campeão inglês, que se vira assim para Griezmann.