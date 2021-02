Jara 'convida' Messi para a MLS: «Aqui até vais ao supermercado de pijama»

O futuro de Leo Messi promete ser um dos temas que mais tinta fará correr nos próximos meses, com a Major League Soccer a ser, por via do New York City FC, um dos possíveis destinos do argentino. E mesmo não se sabendo se La Pulga irá mesmo para os Estados Unidos, há quem já faça 'promessas', como Franco Jara, antigo avançado do Benfica que atua no FC Dallas.





"Se o Messi vier para a MLS até lhe beijo os pés. Seria incrível, uma bomba. Durante a minha carreira tive oportunidade de jogar contra ele, mas tê-lo aqui, frente a frente, seria completamente diferente. Já trouxeram o Ibrahimovic, o Higuaín, oxalá se dê essa oportunidade", declarou Jara, segundo o 'AS', numa declaração na qual detalhou as vantagens que os craques que brilham na Europa poderia ter na MLS."Tanto para Messi como para o Cristiano seria uma oportunidade de viver para lá do futebol, de ser uma pessoa normal. Todos nós gostamos de sair para jantar, ir ao cinema, ao supermercado e nos Estados Unidos podes fazer isso. Vais ao supermercado de pijama e ninguém te diz nada, porque é assim, cada um faz o que quer. De certeza que eles desfrutam dessas coisas simples. E quando te sentes cómodo, o futebol flui mais fácil. Vê bem como ele é quando vive em Espanha... Se vem para cá, dá-nos um baile... e que o tragam para Dallas", atirou, entre risos.