Futre: «Desejei que Messi fosse para a Juventus para o ver jogar ao lado do Ronaldo»

Na conversa entre Paulo Futre e Francisco Trincão, levada a cabo pelo jornal 'Mundo Deportivo', a propósito do Atético Madrid-Barcelona de amanhã, foi inevitável falar-se de Lionel Messi. O jogador português dos blaugrana não tem dúvidas que o argentino vai continuar em Camp Nou.





"Vejo o Leo tranquilo no balneário, sempre com vontade de treinar. Penso que vamos desfrutar da sua presença no Barcelona durante muito tempo", considerou Trincão, um dos poucos jogadores no Mundo que tem a possibilidade de jogar com Messi e Cristiano Ronaldo, com este último na seleção. "O melhor que eles têm é que querem sempre ganhar. São grandes líderes e ajudam muito os companheiros."Já Paulo Futre não escondeu que, quando no verão se falou na saída de Messi do Barcelona, desejou que o argentino fosse para a Juventus e se juntasse a Cristiano Ronaldo. "Como amante do futebol, quando soube da intenção do Messi pensei: 'oxalá vá para a Juventus, para vermos os dois juntos'."O antigo jogador do Sorting, Benfica, FC Porto e Atlético Madrid não consegue dizer qual dos dois é melhor. "Eles são os dois extraterrestres, completamente diferentes, mas estão entre os melhores da história. Como esquerdino gosto do Messi, mas o Cristiano é meu compatriota, é um animal, um fenómeno e seria injusto para mim decidir quem é o melhor. São feitos de outro material. O Trincão tem um privilégio que poucos tiveram."