Futre: «É preciso perguntar aos treinadores que não queriam João Félix o que pensam dele agora»

Durante o mercado de transferências, Paulo Futre recusou-se a comentar a ida de João Félix para o Barcelona, mas decidiu agora quebrar o silêncio com duras críticas aos clubes que não quiseram contratar o internacional português."O que aconteceu entre Félix e Simeone já aconteceu milhares de vezes entre um treinador e um craque. São problemas que fazem parte do futebol entre treinador e jogador, mas o que não é normal agora é que vários treinadores considerados os melhores do mundo não quisessem o João Félix nem por empréstimo nem praticamente de graça. É preciso perguntar a estes treinadores fenomenais que nem pintado queriam o João o que pensam agora dele no Barcelona quando está a ter sucesso com um salário de 400 mil euros líquidos, cerca de 800 mil brutos", afirmou em declarações ao jornal espanhol ‘La Razón’.Paulo Futre, no entanto, não quis revelar se soube do interesse de outros clubes em João Félix, mas deixou a dúvida: "Um dia tudo virá à tona sobre a questão do João. Eduardo [interpelando o jornalista], quero ficar tranquilo, mas tu és jornalista e se pesquisares um pouco vais confirmar aquilo que te estou a dúvida".O antigo internacional português confessou ainda que teve um verão complicado: "Passei um verão muito difícil por causa da questão do João Félix. É muito difícil para mim porque fiquei em silêncio. O João é meu compatriota, adoro o João… mas tudo o que ele disser será polémico e não estou preparado. Foi impossível falar com vocês [jornalistas] durante todo o verão. Todos os dias os media me ligavam para falar sobre o assunto. Sempre fui muito direto, mostrei a cara quando joguei, quando era diretor desportivo, também na TV… mas esta situação é muito complicada para mim porque adoro o João e o Simeone e sou português e colchonero. Permaneci em silêncio até agora".