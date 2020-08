Futuro de Messi discutido em Barcelona gera expectativas em Inglaterra e França

O futuro do Barcelona e de algumas das suas principais estrelas continua na ordem do dia, após Ronald Koeman ter aceitado o desafio e assinado contrato com a formação catalã, sucedendo a Quique Setién, depois da 'humilhação' na Liga dos Campeões. O treinador holandês terá pela frente grande decisões a tomar, comprometendo-se a tirar o clube catalão da profunda crise que atravessa. Mas não é o único a ter os holofotes apontados. Também Messi é peça importante neste processo.





O avançado argentino é a estrela do Barcelona, mas o descontentamento de Messi é cada vez mais visível e a imagem de desalento do capitão no balneário do Estádio da Luz em Lisboa pode indicar mesmo o fim de linha para o n.º 10 do Barça.É a pergunta à qual todos querem resposta: Messi vai ou não continuar ao serviço do Barcelona? Em Inglaterra, a possibilidade do argentino deixar a Catalunha é cada vez mais vista como real e os candidatos a 'acolher' o avançado acenam com propostas.Manchester City, com Pep Guardiola a ter aqui a possibilidade de voltar a trabalhar com o argentino, e Manchester United são dois dos clubes que se posicionam na linha da frente para entrar na corrida por Messi. Mas não é só na Premier League que 'chama' pela estrela da formação catalã, também o PSG , que no domingo vai jogar a sua primeira final da Liga dos Campeões - jogo disputado em Lisboa - , está atento à situação de Messi e disposto a abrir os cordões à bolsa para garantir a contratação do argentino.