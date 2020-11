Garay apontado como possível substituto de Piqué

Depois da grave lesão de Piqué na derrota do fim de semana frente ao Atlético de Madrid, e sem data de regresso prevista, o Barcelona procura soluções para o lugar deixado pelo jogador espanhol. Segundo o 'El Chiringuito', Ezequiel Garay pode estar entre as opções do técnico Ronald Koeman.





O antigo defesa do Benfica, atualmente sem clube depois de ter terminado contrato com o Valencia, poderá assim voltar ao ativo a curto prazo.Garay, que iniciou carreira no clube argentino Newell’s Old Boys, conta com passagens por Racing Santander, Real Madrid, Benfica, Zenit e Valencia.