García Pimienta diz adeus ao Barça 20 anos depois

O Barcelona anunciou, esta sexta-feira, a saída do treinador da equipa B García Pimienta numa altura em que tinha ainda um ano de contrato. O técnico, de 46 anos, estava no do clube há quase 20 anos, tendo passado por vários escalões do clube.





García Pimienta ganhou com a equipa catalã uma UEFA Youth League na época 2017/2018, época em que iniciou as suas funções como treinador principal da equipa B."O Barcelona informou o treinador do Barça B, Francisco Javier García Pimienta, que o seu contrato será rescindido. O clube expressa publicamente a sua gratidão pelo profissionalismo, empenho e dedicação e pela forma sempre positiva e amável como sempre agiu para com todos os membros da família Barça, e deseja-lhe as maiores felicidades no futuro", pode ler-se no comunicado do clube.