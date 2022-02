Gaspart e a possibilidade de o Barcelona se tornar numa SAD: «Só por cima do meu cadáver»

Joan Gaspart, antigo presidente do Barcelona, falou sobre a atualidade culé à Radio Marca e, numa fase em que o clube passa por graves problemas financeiros, não escondeu ser abertamente contra a criação de uma SAD.Quando questionado sobre o Barcelona acabará por se tornar numa sociedade anónima desportiva, Gaspart respondeu com veemência: "Nunca, só por cima do meu cadáver! Nunca."Depois, abordou a situação económica dos blaugrana: "É um problema que me ocupa mais do que preocupa, mas é óbvio que o Barcelona tem capacidade para se recuperar economicamente. O Barça está assim porque se submete a um controlo férreo, é uma situação pública com portas abertas. No Real Madrid não é assim, o que acontece no Real Madrid ninguém sabe."Mas não deixou de dar uma notícia sobre o rival de Madrid: "Vou dar-vos um exclusivo: o Kylian [Mbappé] já assinou pelo Real Madrid, tenho a certeza. Conheço o Florentino [Pérez], tenho a certeza."Gaspart, que liderou o clube entre julho de 2000 e fevereiro de 2003, falou também a situação de Ousmane Dembélé e deixou uma garantia: "Enquanto estiver no Barcelona tem de jogar. Não estamos a dar lições educativas e ele vai jogar. Tê-lo no plantel e não o colocar em campo é parvoíce."