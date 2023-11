Gavi em lágrimas: jogador do Barcelona sofreu lesão e arrisca paragem de oito meses

Grande figura no Barcelona e na seleção espanhola, o jovem médio Gavi sofreu este domingo, no jogo diante da Geórgia, uma lesão grave no joelho direito, que o deverá deixar fora dos relvados entre seis e oito meses. Segundo o 'AS', o primeiro prognóstico não é nada animador e aponta para uma rutura do ligamento cruzado anterior, o que a confirmar-se irá fazer o jogador, de 19 anos, falhar o Europeu de 2024 e, muito provavelmente, os Jogos Olímpicos.