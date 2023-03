Gavi foi com a cabeça à relva para fazer um corte: nem Puyol ficou indiferente

Gavi — Carles Puyol (@Carles5puyol) March 12, 2023

O Barcelona somou este domingo, frente ao Athletic Bilbao, uma vitória () importante na luta pela conquista do título de campeão nacional espanhol. Contudo, é um lance de um corte de Gavi que tem tido mais impacto, sobretudo nas redes sociais. Ao minuto 22 do encontro, o Golden Boy de 2022 atirou-se com tudo para o chão, com o tronco virado para baixo, e foi com a cabeça à relva para impedir que o adversário ficasse com a posse de bola. O momento foi prontamente partilhado inúmeras vezes nas redes sociais e até mereceu um comentário de Carles Puyol, figura dos blaugrana.