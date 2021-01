Gerard Piqué quer comprar os direitos da liga italiana

Enquanto recupera da lesão no ligamento lateral interno do joelho direito, Gerard Piqué vai dando atenção aos seus negócios. E segundo a imprensa espanhola, o central do Barcelona, que já é proprietário dos direitos da Taça Davis, em ténis, e do Andorra, um clube da segunda divisão B, quer agora garantir os direitos da liga italiana através da sua empresa, a Kosmos Global Holding.





O anúncio por parte da Serie A do início do processo de venda dos seus direitos desportivos para as épocas de 2021/22, 2022/23 e 2023/24 gerou interesse por parte de perto de meia centena de empresas, segundo escreve a 'Gazzetta dello Sport', e a de Piqué é uma delas.A Kosmos Global Holding é um grupo empresarial criado em Barcleona em 2017, com o apoio do presidente e CEO da Rakuten, o principal patrocinador dos blaugrana, que está a construir uma carteira global de empresas relacionadas com o desporto e o entretenimento.