Governo espanhol entra no Barçagate

O Barcelona ficou ontem a saber que o governo espanhol vai entrar na investigação do ‘Caso Negreira’, em que o Ministério Público acusa os culés de corrupção desportiva por pagamentos de quase 7 milhões de euros ao ex-árbitro Enríquez Negreira. A intenção foi revelada por José Manuel Franco, secretário de Estado do desporto e, por inerência, presidente do Conselho Superior de Desporto.

“Vamos comparecer. Assim que o caso for aprovado e o trabalho do Ministério Público estiver concluído, vamos entrar e atuar com contundência. Este tema cai mal no futebol espanhol”, salientou Franco, antes de deixar um recado ao presidente do Barça, Joan Laporta. “Um clube não paga assim, do nada, a um ‘vice’ da arbitragem [Negreira foi nº2 da Comité Técnico de Árbitros]. O Barcelona devia explicar de forma clara o que aconteceu”, adiantou.

Entretanto, Laporta voltou ontem a insistir que o clube está inocente. “Querem corroer a nossa reputação. Mas a direção vai defender este clube. Quero enfrentar os canalhas que estão a manchar o nosso emblema”, afirmou o líder blaugrana.

Gavi ‘volta’ à equipa B

A inscrição de Gavi na equipa principal foi rejeitada pelo Tribunal Mercantil de Barcelona, que anulou a decisão que o permitiu registar devido a um “defeito formal” na documentação. Mas o médio de 19 anos pode continuar a ser utilizado como jogador inscrito na equipa B.