Griezmann despede-se do Barcelona: «Orgulhoso por ter sido um dos vossos»

Antoine Griezmann está de saída do Barcelona para reforçar o Atlético Madrid, por empréstimo dos catalães. O jogador francês recorreu às redes sociais para se despedir do clube da Catalunha, com uma mensagem endereçada aos adeptos.





"Queridos culés, despeço-me e agradeço o vosso carinho. Deu tudo por esta camisola, esforcei-me por este grande clube e vou triste por não poder ter desfrutado mais do vosso apoio nos jogos. Ainda assim, vou orgulhoso por ter sido um dos vossos. Viva o Barça!", escreveu o internacional gaulês, de 30 anos.Recorde-se que Griezmann está de regresso ao Atlético Madrid, depois de ter saído em 2019 para reforçar precisamente o Barcelona.