Griezmann: «Estou a aguentar coisas e comentários há muito tempo e já disse basta»

Antoine Griezmann deu uma entrevista ao programa 'Universo Valdano', que irá para o ar esta noite, na Movistar+, em Espanha, onde irá romper o silêncio.





O jogador deverá falar da sua relação com Lionel Messi no Barcelona e dos supostos problemas com o argentino,"Disse na minha apresentação no Barcelona que não queria falar fora do campo, mas penso que agora chegou o momento de colocar as coisas no seu devido lugar. Estou há muito tempo a aguentar coisas e comentários e já disse basta", disse o avançado, num excerto da entrevista entretanto revelado.