Griezmann revela desejo para quando sair do Barcelona

Antoine Griezmann, avançado do Barcelona, falou com o jornal francês 'Figaro' em vésperas da partida que colocará França e Hungria este sábado (14 horas) frente a frente no Euro'2020, e aproveitou para revelar o seu desejo de jogar e viver nos Estados Unidos, depois de terminar contrato com os blaugrana.





"Ainda me faltam três anos, tenho de estar na linha para não tropeçar eventualmente. O meu contrato com o Barcelona vai até junho de 2024..." começou por dizer, antes de falar de uma mudança para a MLS: "Depois, acho que será a altura certa para ir para os Estados Unidos. Amo o país, a cultura, a NBA, e o desejo por mais descobertas, que é o que me guia. Mas também tenho uma família para ir comigo. Adoraria terminar a minha carreira lá, com o objetivo de ser bom e vencer a MLS. Não faria sentido aterrar lá sem vontade e não demonstrar nada em campo", confessou.Recorde-se que Griezmann não viveu uma época notável a nível coletivo no Barcelona, sendo que a equipa apenas venceu a Taça do Rei, foi eliminada precocemente da Liga dos Campeões e terminou em terceiro lugar na La Liga. O avançado procura agora destacar-se durante o Europeu, onde vai defrontar Portugal na próxima quarta-feira, dia 23, pelas 20h.