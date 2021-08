Grupo de adeptos do Barcelona apela à Comissão Europeia para bloquear ida de Messi para o PSG

Um grupo de sócios do Barcelona apresentou uma queixa na Comissão Europeia, bem como um pedido de suspensão provisória na justiça civil e administrativa em França, com o intuito de impedir o PSG de contratar Lionel Messi.





"Os rácios do PSG em termos de fair-play financeiro são piores do que os do Barcelona. Em 2019/20, o rácio entre salários e receitas do PSG foi de 99%, enquanto o do Barcelona foi de 54%. Entretanto, a diferença aumentou", explicam os sócios, num comunicado de imprensa assinado por um advogado.A decisão de bloquear a transferência tem de ser tomada antes de o contrato ser assinado, caso contrário acabaria por ter poucos efeitos práticos, com o processo a arrastar-se na justiça.O PSG já contratou esta época Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Achraf Hakimi e Georginio Wijnaldum. Jogadores que se juntam a nomes como Kylian Mbappe, Neymar, Marco Verratti, entre outros.