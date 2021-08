Guerra total: Laporta responde a 'tweet' de Tebas em direto

Durante a conferência de imprensa de Joan Laporta a justificar a saída de Messi do Barcelona, o presidente dos catalães criticou o fair-play financeiro da LaLiga, dizendo que "é diferente", e que o "critério de 'cash' não se aplica", frisando ainda que para conseguir equilibrar os níveis salariais de forma a garantir a permanência do astro argentino, o clube teria de "se mostrar favorável a uma hipoteca dos direitos televisivos do clube por meio século". Quem não tardou em responder a Laporta foi Javier Tebas, presidente da liga espanhola, que recorreu ao seu Twitter, ainda enquanto decorria a conferência de imprensa.





Hola @JoanLaportaFCB , sabes que la operación de CVC, no hipoteca los derechos de tv del @FCB 50 años, lo que hace es que los mismos tengan más valor para todos los clubes y asi tú los puedas HIPOTECAR a tus BANCOS y resolver la gran deuda.Asi lo entendias hace horas.#Solucion pic.twitter.com/v3OdpC9ziq — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) August 6, 2021

"Olá Joan Laporta. Sabe que a operação CVC não hipoteca os direitos televisivos do Barcelona, aquilo que faz é que eles tenham mais valor para todos os clubes, de forma a que os possa hipotecar aos seus bancos e resolver uma grande dívida. Assim o tinha entendido quando falámos há horas", referiu Tebas.Ainda a meio das suas declarações, Laporta foi questionado sobre o tweet de Tebas, e voltou a responder, garantindo que não foram dadas "respostas satisfatórias" de forma a "realizar a operação": "Olá Javier. Não interpretámos assim. Não nos deram respostas satisfatórias para realizar esta operação, que implicaria riscos para a instituição que presido. Trata-se de disponibilizar ou hipotecar parte dos direitos das estações televisivas do Barça, e penso que não devemos fazê-lo. Também lhe digo que o montante fixado pela CVC é demasiado baixo".