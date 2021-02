'Guerra' transatlântica: diário 'Olé' sai em defesa de Messi e responde ao 'El Mundo'

Um dia depois de o jornal espanhol 'El Mundo' ter revelado ao detalhe todos os valores do contrato 'faraónico' de Lionel Messi com o Barcelona, o diário argentino Olé contra-atacou e esta segunda-feira fez uma manchete semelhante, mas com outros números.





O 'Olé' fez uma primeira página utilizando o mesmo formato do El Mundo, mas em vez do número 555.237,619 € (o valor do contrato de Messi), publicou os números 650 260 755. Com a manchete 'vale tudo', o jornal explica que Messi marcou 650 golos e fez 260 assistências em 755 jogos pelo Barcelona.E o desportivo argentino escreve ainda na primeira página: "Querias os números de Messi? Aqui os tens. A divulgação do contrato, uma traição à qual respondeu com outro golaço."