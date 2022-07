Higuaín e a contratação de Lewandowski: «Perdoem-me a minha ignorância, mas foi grátis, certo?»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Gonzalo Higuaín, experiente avançado argentino que hoje brilha pelos relvados da MLS ao serviço do Inter Miami, esteve esta segunda-feira presente no programa 'Tot Costa' da 'Catalunya Ràdio' onde acabou por comentar a mais recente transferência de Robert Lewandowski para o Barcelona, proveniente do Bayern Munique, assumindo-se surpreendido pelo valor pago pelos catalães (50M€).

"Perdoem-me a minha ignorância, mas o Lewandowski foi grátis, não? Cinquenta milhões de euros? Ufff, será certamente uma grande contratação para o Barcelona para ter desembolsado esse dinheiro. Robert ganhou a Liga dos Campeões há dois anos, tem um grande nível, é um dos melhores avançados do Mundo da última década", começou por dizer Gonzalo Higuaín, rematando de seguida: "No futebol de agora [esse valor] não parece nada, mas quando fui para o Real Madrid em 2006 tinhas que ser um super craque para custares esse valor. Agora com a inflação, a entrada dos árabes... é diferente, mas também tens que ser um craque para seres contratado aos 34 anos por este dinheiro."