Impasse por Dembélé continua a poucos dias do fecho de mercado

Ousmane Dembélé continua num impasse que, a dois dias do fecho do mercado, parece não ter fim. A 'Marca' garante que o empresário do jogador já trabalha para arranjar um destino para o extremo na Premier League, depois de Xavi ter deixado claro que este não tem lugar nos seus planos.O Barcelona está cada vez mais perto de assegurar o regresso de Adama Traoré , contratação que deverá sentenciar qualquer plano de Dembélé em Espanha, e o gaulês já terá reconhecido, numa reunião com o clube, que abandonar será a melhor solução para ambas as partes.De resto, Manchester United, Newcastle e Chelsea parecem ser os destinos mais prováveis para o francês.