O interesse do Barcelona em Rúben Neves não é de agora, mas segundo avança esta sexta-feira o 'Sport', uma reunião recente entre os responsáveis do clube catalão e Jorge Mendes colocou o médio português como "prioridade absoluta" na lista de reforços blaugrana para a temporada 2022/23.De acordo com a mesma fonte, o Barcelona "fará todos os possíveis para chegar a um acordo com o Wolverhampton", uma vez que Rúben Neves encaixa no perfil de jogador pretendido para fazer concorrência a Sergio Busquets, um "médio mais posicional e que jogue à frente da defesa". Os lobos, de resto, estão perto de garantir a contratação de João Palhinha , do Sporting.No mesmo encontro, ainda segundo o 'Sport', foram também abordados os nomes de Bernardo Silva e Rafael Leão, que apesar de agradarem à direção blaugrana, estão fora do alcance devido à frágil situação financeira que o clube atravessa.Rúben Neves, recorde-se, atuou esta quinta-feira 88 minutos no triunfo da Seleção Nacional diante da República Checa (2-0) para a Liga das Nações.