Inteligência Artificial aponta Rúben Amorim e Paulo Fonseca como treinadores ideais para o Barça

A Inteligência Artificial (IA) tem sido cada vez mais utilizada no futebol, tanto por clubes como por empresários e diretores desportivos. E a sua finalidade é imensa. Por exemplo, a 'Marca' recorreu à IA para encontrar o melhor treinador para o Barcelona - Xavi já anunciou que vai sair no final da época.E, entre os eleitos, estão dois portugueses: Rúben Amorim (Sporting) e Paulo Fonseca (Lille). A lista inclui ainda Imanol Alguacil (Real Sociedad), Thiago Motta (Bolonha e ex-jogador do Barcelona), Steffen Baumgar (treinador livre), Xabi Alonso (Bayer Leverkusen), Arne Slote (Feyenoord), Roberto De Zerbi (Brighton), Vicenzo Italiano (Fiorentina) e García Pimenta (Las Palmas).Recorde-se que, recentemente, Sérgio Conceição também foi associado ao banco do Barcelona.