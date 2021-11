Irmão de Agüero deixa mensagem aos amigos depois da arritmia sofrida pelo jogador do Barcelona

Mauricio Del Castillo, irmão de Sergio Agüero, deixou uma mensagem no Instagram a tranquilizar os amigos e conhecidos sobre a situação clínica do jogador do Barcelona.





"Para os que me perguntam como está o Sergio, ele está muito bem. Obrigado pelas mensagens", escreveu Mauricio.Agüero sofreu uma arritmia cardíaca durante o jogo de sábado, com o Alavés (1-1) e acabou por ser conduzido de ambulância ao hospital, onde foi sujeito a exames.