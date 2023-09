Irmão de João Félix avisa: «Ainda agora começou, eles nem estão preparados»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Joa~o Fe´lix (@joaofelix79)

Hugo Félix reagiu a uma mensagem que João Félix deixou nas redes sociais, depois da grande exibição que protagonizou na sua estreia pelo Barcelona, diante do Betis."Ainda agora começou, eles nem estão preparados", escreveu Hugo, jogador do Benfica, em jeito de aviso sobre o irmão.João Félix marcou um golo e foi um dos melhoras jogadores em campo na goleadaà formação andaluz. "Estou muito contente com a estreia em casa. Vamos por mais. Viva o Barça", escreveu o internacional português.Grimaldo também reagiu. "Jogão", escreveu o espanhol, antigo companheiro de Félix no Benfica. O sportinguista Pote também não deixou de o inventivar. "Agora não pára", escreveu Pedro Gonçalves nos comentários.