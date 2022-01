Jackpot à vista: Barcelona perto de assinar o maior contrato de patrocínio de sempre do clube

O Barcelona pode estar prestes a assinar o maior contrato de patrocínios da história do clube. A informação é avançada pelo 'Sport', que garante que os catalães têm propostas em cima da mesa que podem ultrapassar os 80 milhões de euros anuais, "mais do que os atuais patrocinadores juntos", Rakuten e Beco.Não é segredo que o Barcelona continua a ser uma marca com visibilidade planetária: apesar do momento desportivo menos conseguido, os blaugrana são um dos clubes do Mundo com mais seguidores nas redes sociais, apesar de a saída de Messi ter deixado para trás alguns adeptos.Uma das empresas envolvidas nas negociações, com uma proposta para se tornar, nos próximos anos, a principal patrocinadora do clube, será a 'VeganNation', avança o 'Jornal ARA' citado pelo 'Sport'. A empresa norte-americana tem como objetivo "criar uma comunidade mundial baseada na sustentabilidade" e já lançou a sua própria criptomoeda, a 'GreenCoin'.A 'VeganNation' propôs ainda outro modelo de negócio aos blaugrana: uma parceria com a 'Tencent', a "maior empresa tecnológica do Mundo", de forma a poder abrir outras possibilidades em diferentes áreas do mercado, como a realidade virtual, que permitiria aos adeptos "experienciar os jogos em diversos sítios como se estivessem em Camp Nou".De resto, o jornal espanhol avança também que Laporta já participou em várias reuniões, das quais resultaram negociações avançadas com o 'Spotify' e a 'Polkadot', sendo que esta última também se baseia em criptomoedas, modelo de negócio que parece apelativo para o Barcelona.