Javier Tebas: «Não é possível aplicar sanções desportivas ao Barcelona»

Javier Tebas comentou pela primeira vez o escândalo que envolve o Barcelona. O presidente da La Liga explicou que não é possível aplicar sanções desportivas ao clube culé por uma questão jurídica. "Já se passaram cinco anos e esse tipo de situações prescrevem três anos após sua ocorrência", referiu.O caso pode contudo ter outro tipo de consequências para o Barcelona, ainda que não a nível desportivo, uma vez que decorre uma investigação por parte do Ministério Público."A nível desportivo não é possível, mas pode ser a nível criminal. Agora o Ministério Público está a investigar os factos para apurar se há um crime entre particulares. Vamos ver como termina essa investigação. Nós, da La Liga, vamos aguardar e respeitar o que for apurado", frisou.A imprensa espanhola revelou quarta-feira que o Barcelona terá pago cerca de 1,4 milhões de euros a Enríquez Negreira, antigo vice-presidente do Comité Técnico de Árbitros da federação de futebol do país.