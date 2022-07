Joan Laporta: «Bernardo Silva? Tenho muitos amigos no Manchester City...»

Joan Laporta comentou esta sexta-feira a atualidade sobre o mercado de transferências do Barcelona, numa entrevista à 'CBS Sports' onde não faltaram nomes portugueses em cima da mesa. Depois de comentar os rumores sobre ter existido a possibilidade de contratar Cristiano Ronaldo neste verão ainda antes de fechar o 'dossiê Lewandowski', o presidente do Barcelona falou também de Bernardo Silva. O criativo português não tem a continuidade no Manchester City assegurada e, de acordo com o 'L'Équipe', terá sido oferecido por Jorge Mendes ao Barcelona, uma possibilidade que Laporta comentou sem querer acrescentar muito.

"[Bernardo Silva] É um jogador muito bom. Contudo, tenho de respeitar o facto de ele pertencer ao Manchester City. Tenho muitos amigos lá [no Manchester City], como o Pep Guardiola [treinador], Tixi Bergstein [diretor-desportivo] e Khaldoon Al Mubarak [CEO do clube]. Conheço muitas pessoas", vincou o dirigente do Barcelona.

O Barcelona já adquiriu neste verão nomes como Christensen (ex-Chelsea), Kessié (ex-Milan), Raphinha (ex-Leeds United), Lewandowksi (ex-Bayern Munique) ou Jules Koundé (ex-Sevilha) - sem esquecer a renovação de Ousmane Dembélé -, mas prepara-se para acrescentar ainda mais estrelas ao plantel sob as ordens de Xavi Hernández.

"Com a La Liga nunca se sabe, mas estamos a tentar fazer as coisas com o máximo respeito pelas regras. Mas, por vezes, há interpretações distintas. Vamos ver o que vai acontecer. Fizemos um grande esforço para aumentar as nossas receitas. Trouxemos mais de 600 milhões de euros em cerca de 45 dias. Penso que a La Liga compreenderá o nosso esforço e a nossa intenção de seguir as regras e espero que não hajam quaisquer problemas", acrescentou.

Já esta sexta-feira, o jornal francês 'L'Équipe' avançou que o Manchester City estava disposto a abrir mão de Bernardo Silva pela 'módica quantia' de 80 milhões de euros, com Jorge Mendes a ser colocado em ação para tentar colocar o internacional português num 'gigante' europeu. De acordo com a mesma fonte, o superagente luso terá oferecido os serviços do futebolista formado no Benfica a Barcelona e Real Madrid, com os merengues a colocarem-se de fora da corrida, pois não estão interessados no criativo.