Joan Laporta deixa garantia sobre o 'Caso Negreira': «O Barcelona nunca comprou árbitros»

Joan Laporta apresentou-se esta terça feira numa conferência de imprensa onde respondeu às mais recentes polémicas que envolvem o Barcelona, entre as quais o 'Caso Negreira'."O Barcelona nunca comprou árbitros e nunca teve a intenção de comprar árbitros. Absolutamente nunca. A contundência dos factos contradiz aqueles que tentam mudar a história. Voltámos a estar bem, nada é casual", começou por garantir sobre o 'Caso Negreira' O 'timing' do caso em questão não supreende o dirigente, que frisa que o atual bom momento desportivo do Barcelona está diretamente relacionado com o início da polémica. Laporta considera que há uma "campanha para prejudicar os interesses do Barça e para controlar o clube". O presidente não se alongou sobre o tema, mas adiantou que o Barcelona tem preparada uma conferência para esclarecer o assunto.Além das acusações ao clube blaugrana, atualmente em investigação, o presidente comentou a saída e potencial retorno de Lionel Messi."Tive de tomar essa decisão [saída de Messi]. A instituição está acima de tudo. Tive de escolher [entre Messi e o Barcelona] e escolhi a instituição", disse. Quanto ao retorno do astro, Laporta admitiu: "Trocámos olhares em Paris", atirou, sem querer desenvolver o tema.