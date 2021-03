Joan Laporta é o novo presidente do Barcelona. O empresário, de 58 anos, venceu as eleições deste domingo e vai suceder a Josep Maria Bartomeu. Será o líder do clube blaugrana até 2026.





Laporta foi eleito com 54,28% dos votos, 34.184, e venceu Víctor Font (29,79%) e Toni Freixa (8,58%).Presidente do Barcelona entre 2003 e 2010, Laporta venceu o sufrágio que motivou a segunda mais participação de sócios na história do clube. Ao todo, votaram 55.611 associados do emblema culé.