Joan Laporta: «João Félix? Só têm de perguntar a Deco»

Joan Laporta, presidente do Barcelona, admitiu este domingo que a a equipa ainda se pode reforçar até ao fecho do mercado. E esse reforço até pode ser... João Félix."João Félix? Só têm de perguntar a Deco. O tema das contratações não está encerrado. Vamos tentar ter fair play’ suficiente para trazer mais do que um jogador", disse antes do arranque do jogo com o Villarreal.Na mesma ocasião, Laporta condenou Rubiales: "Quero reiterar o que dissemos no comunicado. O seu comportamento é inaceitável, imprópio e vergonhoso".