Joan Laporta sem papas na língua: «O VAR está sequestrado»

As queixas em relação aos árbitros não são um exclusivo da Liga portuguesa, em Espanha Joan Laporta deixou duras críticas ao setor. Numa entrevista ao 'Mundo Deportivo' o presidente do Barcelona visou em particular um jogo do Real Madrid com o Almería em que, segundo explica, as decisões do VAR acabaram por condicionar o trabalho do árbitro."Esse jogo no Bernabéu foi 'rearbitrado' a partir do VAR e todas as decisões foram contrárias às que haviam sido tomadas pelo árbitro", constatou o líder dos blaugrana."O VAR é um instrumento que vem para ajudar os árbitros, mas está a converter-se num problema pelo mau uso que se está a fazer dele. O VAR está sequestrado, como se fosse maltratado com base na pressão que o nosso rival exerce contínua e constantemente. Já não é uma situação pontual, ocorre há muito tempo", insistiu.