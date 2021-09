Joan Laporta sobre Koeman: «Se houver decisões a tomar, vamos tomá-las»

O clima no Barcelona está mais tenso que nunca. Depois da surpreendente conferência de imprensa dada pelo técnico Ronald Koeman esta quarta-feira, foi a vez do presidente blaugrana Joan Laporta responder.





Em declarações feitas esta quinta-feira de manhã ao programa ‘El Chiringuito’, Laporta assegurou que "cada um é responsável pelos seus actos"."Somos os responsáveis por dirigir o clube, temos mais informação na hora de tomar decisões e temos que ponderar tudo muito mais. Para nós não é um problema tomar decisões de qualquer tipo e se há que tomá-las num determinado momento, vamos tomá-las, seja de tipo económico, desportivo ou social", assegurou o presidente culé.Apesar da visível tensão, o presidente culé voltou a afirmar que o clube apoia o técnico holandês. Quando questionado se o cargo de treinador dependia do resultado do jogo desta quinta-feira frente ao Cádiz, Laporta foi claro: "Estamos com o treinador. É o técnico da equipa principal do Barcelona e o que queremos é que lhe saiam bem as coisas. Os treinadores, não só Koeman, estão muito condicionados pelos resultados e no caso do Barcelona, pelo jogo. Mas Koeman é o nosso treinador e hoje estamos com ele".